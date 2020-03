En América contaron la verdad del bochornoso episodio de Graterol en Chile

América de Cali jugará este martes su segundo partido en la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde se verá las caras contra la Universidad Católica de Chile en un duelo de equipos necesitados por las derrotas que sufrieron en la primera jornada a manos de los dos equipos de Portoalegre.

Cuando todo marchaba en orden para América, incluso siendo recibido por varios fanáticos en Santiago de Chile, se encontró con la sorpresa que el portero venezolano José Graterol no pudo pasar los controles migratorios en el país austral por la falta de documentación pertinente y tuvo que devolverse a Colombia.

Según información de Antena 2 Cali, cuando a Alexandre Guimaraes le consultaron por lo sucedido, se le notó la molestia y prefirió no tocar el tema, mientras que la misma radio consultó a William Zapata, gerente deportivo del cuadro escarlata, y reconoció su culpa: “No sabíamos de esa medida. La aerolínea no nos notificó. Asumo mi responsabilidad”.

“Eso es una ley que se sacó el año pasado para los venezolanos por tema de migración. Cuando viajamos el día de ayer, por parte de la aerolínea no hubo una aclaración del tema sobre Graterol... no sabíamos que esta ley estaba en Chile con la visa de los venezolanos y nosotros como américa asumimos toda la responsabilidad. Faltó algo de conocimiento, no es responsabilidad del jugador; el tema es que nosotros como américa asumimos lo que pasó”, puntualizó Zapata en diálogo con Antena 2 Cali.

Cabe señala que José Graterol estaba presupuestado para ser el arquero suplente de América contra Universidad Católica en Chile, al darse este inconveniente el venezolano tuvo que devolverse a Cali y en su lugar viajó el juvenil David Quintero. El inicialista será Éder Chaux.