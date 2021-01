En Argentina critican las actuaciones de Fabra, Campuzano y Villa en la derrota de Boca

Tras la dolorosa caída de Boca Juniors en la semifinal de la Copa Libertadores; los medios argentinos calificaron las actuaciones de los colombianos donde la más baja fue la del lateral izquierdo, Frank Fabra, quien en una actitud reprochable dejó con diez al equipo ‘Xeneize’.

Y es que este ha sido uno de los peores partidos que ha tenido Boca bajo el mando del profesor Miguel Ángel Russo. El equipo no se encontró en el compromiso y perdió la oportunidad de regresar a una final del torneo más prestigioso de América donde precisamente quedo campeón bajo la batuta de Russo.

Según el diario Olé el partido que tuvo Fabra con Boca es para dejar en el olvido: “Displicente para marcar y también para jugar. Un error en la salida casi le cuesta un gol a Boca a los 30 segundos. Demasiado estático en sus movimientos, casi no pasó al ataque y dejó el equipo con diez (y 0-3 abajo), a los 10 minutos del ST por pisar a Marinho con total mala intención”.

Por otra parte, el TyC Sports manifestó que el lateral izquierdo jugó su peor partido desde que llego al cuadro ‘Xeneize’: “Desde el primer minuto, regaló una pelota y Santos pudo haber convertido. Pegó en el palo. Sufrió a Marinho hasta que se hizo expulsar”.

No obstante, Fabra no fue el único blanco de las críticas, sus compañeros, Jorman Campuzano y Sebastián Villa también tuvieron sus críticas; donde se resaltó el bajo nivel de Campuzano, quien se venía recuperando una lesión sufrida en el Superclásico argentino: “No estaba fresco y le pesó el ritmo y la intensidad del partido. Desordenado, Boca terminó sufriendo en su nombre muchos de los problemas físicos con los que llegó al final de esta Copa”.

Finalmente, sobre Villa se comentó que a pesar de que sus compañeros no lo buscaron, tampoco entró en acción: “No prevaleció en sus pocas participaciones como en otros partidos. La carta más importante en ataque, no tuvo su noche. Apagado, desconectado, no fue nunca la llave del equipo para desequilibrar a campo abierto. Boca necesitaba más de él para lastimar”.