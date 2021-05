En River Plate preocupa la situación de Armenia para enfrentar a Santa Fe

Como es bien conocido, en los últimos días, en las distintas ciudades de Colombia, se han vivido diferentes protestas, por lo cual, causó preocupación en Argentina, ya que River Plate jugará este miércoles por la tercera fecha de la Copa Libertadores ante Independiente Santa Fe en el estadio Centenario de Armenia.

Según el medio argentino TyC Sports, “el nuevo proyecto de reforma tributaria desató una ola de protestas por parte de los ciudadanos”. El temor de los ‘millonarios’ en Armenia es que no vayan a ocurrir los desmanes de los últimos días.

Le puede interesar: El fútbol castiga al América luego de sacar al técnico Juan Cruz Real

Algo que tranquiliza a River es que tendrá a su favor que no jugará en la altura capitalina de 2.600 metros, toda vez que la Alcaldía de Bogotá no prestó el estadio El Campín para evitar aglomeraciones fuera del ‘Coloso de la 57’. Hay que recordar que en esta oportunidad, colombianos y argentinos jugarán a 1.500 metros por lo que el ‘as’ bajo la manga de los ‘Leones’ no será tenido en cuenta para esta ocasión.

Por otra parte, el cuadro riverplatense se encuentra cómodo en la tabla de posiciones, teniendo en cuenta que en la anterior fecha venció 2-1 a Junior de Barranquilla por lo cual, quedó en el segundo lugar del grupo con 4 unidades, mientras que Santa Fe “está prácticamente obligado a derrotar al 'Millonario' para acomodarse en el Grupo D, que por ahora lo tiene último con apenas un punto sobre seis", indicó TyC Sports.

Vea también: ¿Compañero para James? Everton le quiere ganar un fichaje estrella al Barcelona

Cabe señalar que ambas escuadras llegan golpeadas para este encuentro después que en la penúltima fecha de la Copa de la Liga Argentina, River Plate cayera por la mínima diferencia ante Banfield, mientras que el equipo cardenal quedó eliminado de la Liga Betplay ante Junior de Barranquilla, que ganó el partido en el Metropolitano y empató en el Centenario.