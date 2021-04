Hulk pidió a su entrenador más confianza y minutos. El DT intentó calmar los ánimos, pero el éxito de su gestión conciliadora cuando Atlético Mineiro recibe al América de Cali en Belo Horizonte en la segunda fecha de la Copa Libertadores-2021.

El reclamo del ex internacional brasileño a su DT pone picante al estreno como local del Galo en el estadio mundialista Mineirao.

SIGA EN VIVO ATLÉTICO MINEIRO VS AMÉRICA; COPA LIBERTADORES, FECHA 2

El llamado de atención de Hulk, que después intentó suavizar, ambienta un duelo que puede ser vital para los brasileños luego de empatar (1-1) en su visita a La Guaira en Venezuela y de estar en la picota pública por un juego menos vistoso que el esperado para una plantilla de primer nivel.



"La confianza requiere de minutos jugados, de jugar seguido. Desgraciadamente, no estoy teniendo eso. Me gustaría estar hablando de otras cosas, pero hay que ser honestos (...) Desde que el profesor Cuca llegó aquí, creo que no tuve una secuencia de tres, cuatro juegos seguidos. Es muy difícil".

El bombazo de Hulk, tras vencer 1-0 el sábado al Athletic en el campeonato regional de Minas Gerais, levantó una polvareda en momentos en que al Galo le cuesta replicar el buen fútbol que desarrolló la temporada pasada con el argentino Jorge Sampaoli.

"La secuencia de minutos es recíproca. Usted da minutos cuando tiene al jugador dándole todo el respaldo. No quiero decir que él no me esté respaldando (...) Son disputas que ocurren", respondió Alexi Stival "Cuca".

La superioridad en la nómina de los brasileños, que lideran el Campeonato Mineiro, es un problema adicional para el campeón de Colombia, cuyo técnico, el argentino Juan Cruz Real, ha sido cuestionado por el presidente del club por el flojo desempeño.

El sueño del tricampeonato parece lejano para los escarlatas tras perder 2-1 con Millonarios el sábado en la ida de los cuartos de final. Aunque alineó un equipo mixto, la superioridad de los bogotanos ahondó la crisis de juego.

"Los que dicen que me vaya, tienen todo el derecho de expresarse (...), pero sé lo que trabajamos día a día", aseguró el DT.