Actualizado:
Sáb, 09/08/2025 - 19:30
Atlético Nacional vs Sao Paulo: partido en vivo por la fecha 8th Finals de Copa Libertadores 2025
Atlético Nacional se enfrenta a Sao Paulo, en Copa Libertadores 2025
Atlético Nacional se enfrenta a Sao Paulo por Copa Libertadores 2025 este 12 de agosto de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Atlético Nacional vs Sao Paulo: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2