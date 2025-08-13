Cargando contenido

Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
Cerro Porteño vs Estudiantes
Copa Libertadores 2025
Actualizado:
Dom, 10/08/2025 - 17:00

Cerro Porteño vs Estudiantes de La Plata: partido en vivo por la fecha 8th Finals de Copa Libertadores 2025

Cerro Porteño se enfrenta a Estudiantes de La Plata, en Copa Libertadores 2025

Cerro Porteño se enfrenta a Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores 2025 este 13 de agosto de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Cerro Porteño vs Estudiantes de La Plata: número de goles marcados y partidos jugados

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
Cerro Porteño

Cerro Porteño

Imagen
Estudiantes de La Plata

Estudiantes de La Plata

Imagen
Copa Libertadores

Copa Libertadores

Cargando más contenidos

Fin del contenido