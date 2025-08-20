Cargando contenido

Estudiantes vs Cerro Porteño
Copa Libertadores 2025
Dom, 17/08/2025 - 17:00

Estudiantes de La Plata vs Cerro Porteño: partido en vivo por la fecha 8th Finals de Copa Libertadores 2025

Estudiantes de La Plata se enfrenta a Cerro Porteño, en Copa Libertadores 2025

Estudiantes de La Plata se enfrenta a Cerro Porteño por Copa Libertadores 2025 este 20 de agosto de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

