Actualizado:
Lun, 22/09/2025 - 19:30
Estudiantes de La Plata vs Flamengo: partido en vivo por la fecha Quarter-finals de Copa Libertadores 2025
Estudiantes de La Plata se enfrenta a Flamengo, en Copa Libertadores 2025
Estudiantes de La Plata se enfrenta a Flamengo por Copa Libertadores 2025 este 25 de septiembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Estudiantes de La Plata vs Flamengo: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2