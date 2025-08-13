Cargando contenido

Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
Flamengo vs Internacional
Copa Libertadores 2025
Actualizado:
Dom, 10/08/2025 - 19:30

Flamengo vs Inter de Portoalegre: partido en vivo por la fecha 8th Finals de Copa Libertadores 2025

Flamengo se enfrenta a Inter de Portoalegre, en Copa Libertadores 2025

Flamengo se enfrenta a Inter de Portoalegre por Copa Libertadores 2025 este 13 de agosto de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Flamengo vs Inter de Portoalegre: número de goles marcados y partidos jugados

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
Flamengo

Flamengo

Imagen
Inter de Portoalegre

Inter de Portoalegre

Imagen
Copa Libertadores

Copa Libertadores

Cargando más contenidos

Fin del contenido