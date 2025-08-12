Actualizado:
Sáb, 09/08/2025 - 17:00
Fortaleza EC vs Vélez Sarsfield: partido en vivo por la fecha 8th Finals de Copa Libertadores 2025
Fortaleza EC se enfrenta a Vélez Sarsfield, en Copa Libertadores 2025
Fortaleza EC se enfrenta a Vélez Sarsfield por Copa Libertadores 2025 este 12 de agosto de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Fortaleza EC vs Vélez Sarsfield: número de goles marcados y partidos jugados
