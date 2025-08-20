Actualizado:
Dom, 17/08/2025 - 19:30
Inter de Portoalegre vs Flamengo: partido en vivo por la fecha 8th Finals de Copa Libertadores 2025
Inter de Portoalegre se enfrenta a Flamengo, en Copa Libertadores 2025
Inter de Portoalegre se enfrenta a Flamengo por Copa Libertadores 2025 este 20 de agosto de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Inter de Portoalegre vs Flamengo: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2