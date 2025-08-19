Cargando contenido

Vélez vs Fortaleza
Copa Libertadores 2025
Actualizado:
Sáb, 16/08/2025 - 17:00

Vélez Sarsfield vs Fortaleza EC: partido en vivo por la fecha 8th Finals de Copa Libertadores 2025

Vélez Sarsfield se enfrenta a Fortaleza EC, en Copa Libertadores 2025

Vélez Sarsfield se enfrenta a Fortaleza EC por Copa Libertadores 2025 este 19 de agosto de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Vélez Sarsfield vs Fortaleza EC: número de goles marcados y partidos jugados

Fuente
Antena 2
