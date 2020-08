Equipos colombianos, en considerable desventaja para el regreso de la Copa Libertadores

Poco a poco se van retomando las actividades deportivas luego de la emergencia causada por la pandemia del coronavirus y la Confederación Sudamericana de Fútbol se alista para que se reanude la Copa Libertadores, la cual se detuvo tras jugarse dos fechas de la fase de grupos.

Teniendo en cuenta la aprobación que han hecho los gobiernos de los diez países del continente al protocolo presentado por la Conmebol, ya solo resta que sea 15 de septiembre para que los equipos vuelvan a disputar el certamen más importante de clubes de América.

Sin embargo, en Colombia existe una preocupación al interior de los tres clubes que representan al país en el campeonato debido a la considerable desventaja con la que regresarán a jugar la Copa Libertadores, teniendo como referencia la actualidad de cada uno de sus rivales en los grupos.

Y es que en países como Brasil y Ecuador ya se ha autorizado con anterioridad el regreso de los torneos locales y los equipos en dichas naciones han vuelto a la actividad competitiva, mientras que en Chile el fútbol regresará en la última semana de agosto.

En Colombia, al igual que en Argentina y Venezuela, no se tiene una fecha estipulada, por lo que los equipos volvería a la Copa con menos ritmo competitivo.

Grupo A

Junior de Barranquilla comparte la zona A junto con el actual campeón del certamen, FLamengo de Brasil y los ecuatorianos Independiente del Valle y Barcelona de Guayaquil.

Tras dos fechas, el conjunto 'rojiblanco' no ha podido sacar buenos resultados y es último con cero unidades, sin embargo y tras la reanudación de actividades luego de la pandemia del coronavirus, sus rivales le han tomado una importante ventaja ya que no solo iniciaron mucho antes los entrenamientos, si no que comenzaron a disputar encuentros oficiales.

Flamengo ha jugado ocho partidos entre el Campeonato Carioca y el Brasileirao y tiene estimados cinco más antes de la reanudación de la Copa Libertadores.

Tanto Barcelona e Independiente del Valle han afrontado dos encuentros y tienen en el calendario cinco más antes del torneo continental.

Grupo E

América de Cali disputa esta zona con Internacional y Gremio de Brasil, además de Universidad Católica de Chile. El cuadro 'escarlata' es tercero con tres unidades.

Internacional ha jugado ocho compromisos y tiene programados cinco más, mientras que Gremio participó de los mismos ocho encuentros y tiene en lista siete, entre esos dos por que corresponden a la final del Campeoanto Gaúcho.

Universidad Católica volverá a competencia el 29 de agosto.

Grupo H

Independiente Medellín es quien en el papel estaría en mayor igualadad de condiciones con sus rivales al compartir la zona con Libertad de Paraguay, Boca Juniors de Argentina y Caracas de Venezuela.

El único equipo de este grupo que ha tenido competencia es Libertad, ya que el certamen paraguayo volvió el 21 de julio y el cuadro gumarelo ha jugado siete encuentros.

Tanto en Argentina como en Venezuela aún no hay fecha para el regreso de partidos oficiales.