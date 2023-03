Era la esperanza del Pereira en Libertadores, se rompió los ligamentos y estará fuera seis meses

Deportivo Pereira es uno de los equipos que tiene asegurado el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023, pues los Matecañas se consagraron campeones de la Liga Betplay en el segundo semestre del año anterior, y ahora aguardan por sus rivales en tal instancia.

De tal forma, el cuadro pereirano se reforzó para este año con la intención de firmar una buena presentación en la que será su primera participación en este torneo, también teniendo en cuenta que una buena parte del plantel del año anterior se marchó a otros clubes.

No obstante, en las arcas pereiranas se afronta una baja sensible, pues se confirmó que Yesus Cabrera sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del retináculo medial de su rodilla derecha, por lo cual no participará en la fase de grupos de la Copa Libertadores y se pierde el resto del semestre en Liga Betplay.

Consecuentemente, el mediocampista de 32 años estará fuera de las canchas al menos seis meses, por lo que se estima que volvería a jugar un partido oficial en septiembre, altura para la cual la Libertadores estaría en cuartos de final.

Así las cosas, el Pereira pierde la posibilidad de contar con uno de los mejores jugadores -técnicamente hablando- del plantel, alcanzando a contar con él en apenas siete partidos, de los cuales cinco fueron por Liga y dos por Superliga Betplay.

Ahora, el entrenador Alejandro Restrepo analiza la posibilidad de generar algunas modificaciones tácticas con el fin de suplir la ausencia por lesión de Yesus Cabrera, quien llegó para este año, procedente de Junior de Barranquilla.

