"Es triste ver la hinchada": directivo hace llamado a los aficionados de Deportivo Cali

Deportivo Cali recibe este miércoles 4 de mayo a Corinthians de Brasil en el estadio de Palmaseca en partido de la fecha 4 del grupo E en la Copa Conmebol Libertadores.

A pesar de cumplir una mala campaña en la Liga BetPlay, el conjunto 'azucarero' tiene serias posibilidades de clasificar a octavos de final del certamen internacional tras registrar una victoria, un empate y una derrota.

Sin embargo, los directivos de Deportivo Cali expresaron su inconformismo con la hinchada, ya que ha sido poca la venta de las boletas para el duelo contra Corinthians, teniendo en cuenta que se esperaba una gran cantidad de público por el rival y por la actualidad del equipo en la Copa Libertadores.

"Tenemos la posibilidad de llegar lejos, de pasar, vamos a pelear para ser primeros. La hinchada que tanto crítica, tanto dice y opina, tiene todo y sabe de todo, se le ha olvidado que el motor de un jugador es la hinchada, eso no lo tienen en cuenta. Es triste ver la hinchada de Deportivo Cali. No es una hinchada de resultados. Cuando quedamos campeones, el primer partido del siguiente torneo tenía que estar lleno y no estuvo lleno", afirmó Luis Fernando Mena, vicepresidente de Deportivo Cali.

