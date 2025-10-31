Cargando contenido

Este año Carrascal: Los últimos colombianos en final de Libertadores
Este año Carrascal: Los últimos colombianos en final de Libertadores
Copa Libertadores
Este año Carrascal: Los últimos colombianos en final de Libertadores

Carrascal consiguió la clasificación con Flamengo y entró en la lista de los últimos colombianos en llegar a esta instancia.

Dice el dicho que “a quien le van a dar, le guardan” y para Jorge Carrascal ese refrán se cumple a la perfección. El atacante colombiano, hoy figura del Flamengo, jugará una nueva final de Copa Libertadores, convirtiéndose en el más reciente colombiano en llegar a la instancia más importante del continente.

Después de pasar por España, Argentina, Ucrania y Rusia, Carrascal volvió a Sudamérica en el momento justo, a tiempo para vivir una revancha personal en el torneo más prestigioso del continente.

Una revancha con sabor a destino

Carrascal ya sabe lo que es disputar una final de Libertadores. En 2019, vistiendo la camiseta de River Plate, compartió protagonismo con Rafael Santos Borré en aquella recordada definición frente al mismo Flamengo, que los venció 2-1 en los últimos minutos.

Seis años después, el destino quiso que ahora el cartagenero defienda los colores del conjunto carioca, buscando levantar el trofeo que se le escapó de las manos en aquella noche de Lima.

Colombianos en finales recientes de Libertadores

El nombre de Jorge Carrascal se suma a una lista de colombianos que han brillado en las últimas finales de la Copa Libertadores.
En 2023, el protagonismo fue total, Frank Fabra y Jorman Campuzano con Boca Juniors enfrentaron a Jhon Arias y Yony González del Fluminense, siendo estos últimos los campeones.

Unos años antes, en 2018, la histórica final entre River Plate y Boca Juniors tuvo presencia nacional por todo lo alto, Wilmar Barrios y Sebastián Villa por el ‘xeneize’, mientras que Rafael Santos Borré y Juan Fernando Quintero brillaron en el conjunto ‘millonario’, con el inolvidable gol de Juanfer en el Santiago Bernabéu que selló el título.

En 2016, el turno fue para Atlético Nacional, que conquistó el continente con una generación dorada liderada por Miguel Borja, Marlos Moreno y el técnico Reinaldo Rueda.

Un año antes, en 2015, Eder Álvarez Balanta y Teófilo Gutiérrez celebraron con River Plate frente a Tigres de México, completando una década de protagonismo colombiano en la Copa.

Colombia sigue presente en la élite continental

Con su segunda final en el horizonte, Jorge Carrascal no solo buscará la gloria con Flamengo, sino también continuar la huella que los futbolistas colombianos han dejado en el torneo más importante de Sudamérica.

Entre revanchas, títulos y nuevas oportunidades, la bandera tricolor vuelve a decir presente en una final de Libertadores, y el ‘10’ cartagenero será su principal embajador.

