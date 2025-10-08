Ferroviária y Boca Juniors disputarán este miércoles la fecha tres de la Copa Libertadores Femenina que se vive en territorio argentino.

Ambos equipos tienen la necesidad de ganar para mantener opciones de ir a la siguiente ronda.

Siga Ferroviária vs Boca Juniors EN VIVO 8 de octubre: Libertadores Femenina

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Pluto TV y Claro.

Horarios del partido

Colombia, Ecuador y Perú: 14:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 15:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00