¿Final de Libertadores afuera de Sudamérica? CONMEBOL abre la puerta

La historia de las competiciones sudamericanas cambió bastante en los últimos años. Anteriormente las finales se disputaban a doble partido, en las sedes de los respectivos equipos, pero ahora se juega en una sede prestablecida antes de que arranquen las fases previas de la Sudamericana y de la Libertadores.

En este caso, Lima, Perú será la casa de la final de la Libertadores en el vibrante partido entre brasileños con Flamengo y Palmeiras que definen la suerte el 29 de noviembre y Asunción, Paraguay que acogerá la Copa Sudamericana el 22 de noviembre con Lanús y Atlético Mineiro en la disputa.

Paraguay y Perú podrían ser las últimas sedes de Sudamérica en la Copa Sudamericana y Libertadores, pues, Alejandro Domínguez, junto con la CONMEBOL estaban estudiando la posibilidad de poder mover las finales a otros países que están interesadas en llevar a cabo estos partidos definitivos. Todavía no hay nada escrito, pero el presidente afirmó que hay posibilidades en el futuro.

NO SE DESCARTAN LAS FINALES AFUERA DE SUDAMÉRICA

El presidente Alejandro Domínguez sentenció que hay varias naciones que quieren llevar la Libertadores y la Sudamericana, una posibilidad que no cierran desde la CONMEBOL y que podrían estudiar, ya sea para el 2026 o para las siguientes ediciones de las finales.

De hecho, Juan Emilio Roa, director comercial de la CONMEBOL reveló en The Athletic que efectivamente sí lo están pensando desde el ente, “es algo que creemos que tenemos que hacer para hacer crecer el interés. Por eso, estamos trabajando en una serie de medidas para hacer que crezca el interés fuera de Sudamérica”.

Estados Unidos, Europa o Arabia Saudita podrían ser posibles destinos. Lo de llevar finales a tierras saudíes podría pasar porque muchas competencias de clubes europeos se han trasladado a este país de Asia. España ya llevó una definición de título de Libertadores cuando River Plate venció a Boca Juniors en el juego de vuelta en 2018.

Bajo ese panorama, Alejandro Domínguez habló para La Rotativa del Aire (RPP) y afirmó que, “miren, esta no será la última final en el continente. El continente siempre albergará las finales de la Conmebol Libertadores y la Conmebol Sudamericana. Pero es cierto que existe demanda internacional porque muchos quieren ser sede de esta final”.

También recordó ese antecedente en el Santiago Bernabéu, “de hecho, ya lo demostramos cuando fuimos a Europa, cuando la final se celebró en España. La participación fue increíble. Hay países que han mostrado interés, pero aún no se ha iniciado una discusión seria, por así decirlo. Existe interés, lo cual se demuestra, una vez más, en las ofertas y propuestas que lo evidencian".

En ese orden de ideas, es real el interés de países para llevar a cabo las finales de las dos competencias de Sudamérica, pero la idea es seguir dándole protagonismo al continente con las siguientes ediciones mientras se estudian esas posibilidades de llevar las definiciones a otros lugares del mundo.