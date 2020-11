Final única de la Copa Libertadores será el 30 de enero de 2021

Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, anunció este lunes 23 de noviembre que la final única de la Copa Conmebol Libertadores 2020 será el sábado 30 de enero del 2021.

De igual forma se ratificó al estadio Maracaná de Río de Janeiro en Brasil como la sede del partido definitivo del certamen.

Ante el anuncio de Domínguez, se ratifica que los dos campeonatos de clubes más importantes de América del Sur terminarán en los primeros días del 2021 ya que hace algunos días se había informado que la final de la Copa Sudamericana quedó programada para el 23 de enero del 2021 en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba.

De esta manera, se cumpliría con el calendario para que la Conmebol tenga en sus mejores condiciones a sus representante en el Mundial de Clubes, teniendo en cuenta que la Fifa comunicó que el certamen se desarrollará del 1 al 11 de febrero de 2021.

La Copa Libertadores disputará esta semana los partidos Atlético Paranaense Vs. River Plate; Liga de Quito Vs. Santos; Racing Vs. Flamengo; Delfín Vs. Palmeiras; Independiente del Valle Vs. Nacional; Internacional Vs. Boca Juniors; Libertas Vs. Jorge Wilstermann y Guaraní Vs. Gremio, lo cuales corresponden a la fase de ida de los octavos de final.