¿Firmaría el empate ante Mineiro? la curiosa respuesta de Juan Cruz Real

América se juega un partido vital ante Atlético Mineiro por la segunda fecha de la Copa Libertadores. El equipo dirigido por el estratega argentino Juan Cruz Real visita al elenco brasileño en el estadio Belo Horizonte, donde espera llevarse los tres puntos para cuadrar ‘caja’ luego de caer derrotado en la primera jornada ante Cerro Porteño.

Por tal razón, Juan Cruz Real y sus dirigidos tienen que salir al todo o nada, ya que una derrota o un empate los deja mal parados en la tabla de posiciones, donde se encuentra en la última posición del grupo H con cero unidades.

“Hoy decir que con un punto me quedo contento, no. Nosotros vamos a buscar ganar el partido y nos esforzaremos para que eso suceda. Sabemos en qué equipo estamos. Me enfoco en la competencia para poder actuar a la altura, no me pongo a fijarme en lo que dicen o dejan de decir, estoy tranquilo y enfocado en buscar el resultado”, fueron las palabras de Juan Cruz Real en la rueda de prensa previa al compromiso.

Por otra parte, indicó que “el ánimo mío y el del plantel es muy bueno. Es imposible no sentirse así cuando estamos en un torneo internacional que pocos pueden jugar. América de Cali es un equipo que tiene una idea clara de juego. Tenemos elaboración, pero no hemos tenido la eficacia que necesitamos”.

Hay que recordar que un resultado que no sea la victoria deja en el limbo el cargo del entrenador argentino, ya que en la Liga Betplay cayó ante Millonarios por los cuartos de final, por lo que varios nombres de colegas empiezan a sonar para reemplazarlo en el banquillo técnico.