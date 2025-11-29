Flamengo es campeón de la Copa Libertadores 2025

Flamengo, con el colombiano Jorge Carrascal como titular y pieza clave durante todo el partido, se convirtió este sábado 29 de noviembre en el nuevo campeón de la Copa Conmebol Libertadores.

El equipo de Río de Janeiro superó con marcador de 1-0 a Palmeiras gracias a la anotación lograda por Danilo en el minuto 67.

Con esta victoria, Flamengo se convirtió en el equipo brasileño que más veces ha ganado la Copa Conmebol Libertadores al conseguirla por cuarta ocasión en su historia.

De esta manera, el mengao igualó a River Plate y a Estudiantes de La Plata, que también han celebrado en cuatro oportunidades el certamen.