Actualizado:
Sáb, 29/11/2025 - 18:30
Flamengo es campeón de la Copa Libertadores 2025
El colombiano Jorge Carrascal se alzó con el título en el equipo de Río de Janeiro.
Flamengo, con el colombiano Jorge Carrascal como titular y pieza clave durante todo el partido, se convirtió este sábado 29 de noviembre en el nuevo campeón de la Copa Conmebol Libertadores.
El equipo de Río de Janeiro superó con marcador de 1-0 a Palmeiras gracias a la anotación lograda por Danilo en el minuto 67.
Con esta victoria, Flamengo se convirtió en el equipo brasileño que más veces ha ganado la Copa Conmebol Libertadores al conseguirla por cuarta ocasión en su historia.
De esta manera, el mengao igualó a River Plate y a Estudiantes de La Plata, que también han celebrado en cuatro oportunidades el certamen.
Flamengo dominó y quedó campeón
Durante los 90 minutos de partido, Flamengo demostró una gran superioridad sobre Palmeiras y demostró mayor intención de buscar el arco contrario para conseguir la victoria.
A pesar de que se registraron algunas infracciones en la mitad de la cancha y el juego estuvo interrumpido en reiteradas oportunidades, los dirigidos por Filipe Luís aprovecharon la calidad del colombiano Jorge Carrascal, el uruguayo Giorgian De Arrascaeta y los brasileños Samuel Lino y Bruno Henrique para generar peligro.
Por otro lado, Palmeiras mantuvo su estilo de darle el protagonismo al rival y solo aproximarse con contragolpes, que no tuvieron éxito.
En el segundo tiempo, la pelota quieta y los centros de costado fueron la fórmula que encontró Flamengo para abrir el marcador y lograr el título.
Con la victoria, Flamengo se convirtió en el primer equipo de la Conmebol en asegurar su lugar en la próxima Copa Mundial de Clubes de la FIFA.
Adicionalmente, el mengao será el representante de la Confederación Sudamericana de Fútbol en la nueva Copa Intercontinental de la FIFA.
Se tiene previsto que Flamengo enfrente el próximo 10 de diciembre a Cruz Azul y el vencedor del partido se medirá con París Saint Germain.
Fuente
Antena 2