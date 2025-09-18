Flamengo recibe en la jornada de este jueves a Estudiantes para disputar la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El partido se disputa en el estadio Maracanã.

Siga Flamengo vs Estudiantes EN VIVO 18 de septiembre: hora y canal para la Libertadores

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en ESPN.

Horarios del partido

Colombia, Ecuador y Perú: 19:30

Bolivia, Chile y Venezuela: 20:30

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21:00