Flamengo vs Racing EN VIVO, 22 de octubre: hora y canal para ver Copa Libertadores

La espera llegó a su final para el vibrante partido que abrirá las semifinales de la Copa CONMEBOL Libertadores de América en una final anticipada que iniciará en Brasil. Flamengo recibe la visita de Racing Club de Avellaneda en el Estadio Maracaná.

Gustavo Costas fue consultado si siente temor de ir a un prestigioso estadio como el Maracaná y medirse con uno de los líderes del Brasileirao. El entrenador argentino afirmó que, “¿cómo vamos a tener miedo de Flamengo? Imagínate que nos fuimos a la 'B', cuando volvimos nos alquilaron y después dejamos de existir. Ahora estamos en semifinales, estamos orgullosos y tenemos que ir a buscarla”.

Filipe Luis quiere encaminar la serie que arrancará en condición de local y que debe ser el punto de partida para pensar en clasificar a una nueva final en la historia del cuadro brasileño. No lo tendrá fácil, pero las ilusiones del Flamengo están más que altas en busca de dar el primer golpe.

Racing tampoco lo pondrá fácil y tras ganar la Copa Sudamericana, la ‘Academia’ visualiza una posible final. La ventaja la tiene, dado que define la historia en el Cilindro de Avellaneda. Por esto, deberán sacar un buen resultado afuera de Argentina para quedarse con la serie en casa.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER FLAMENGO VS RACING DE AVELLANEDA ESTE MIÉRCOLES 22 DE OCTUBRE POR LAS SEMIFINALES DE LA COPA LIBERTADORES

El partido entre Flamengo vs Racing Club de Avellaneda que se jugará en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro promete ser un gran comienzo de la serie que finalizará en Argentina para confirmar al primer finalista de la Copa Libertadores. El juego arrancará a partir de las 7:30 de la noche en hora de Colombia y se podrá ver a través de ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO FLAMENGO VS RACING DE AVELLANEDA

Colombia, Ecuador y Perú: 7:30 P.M.

México: 6:30 P.M.

Bolivia y Venezuela: 8:30 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 9:30 P.M.