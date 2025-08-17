Gandolfi confirmó dos bajas sensibles para enfrentar a Sao Paulo: “Toca ver”

Atlético Nacional sufrió, pero pudo reaccionar de último momento en un vibrante partido que tuvo de todo contra Fortaleza CEIF en la Liga BetPlay 2025-II. Los antioqueños no pasaron del empate a dos tantos después de que el elenco ‘Atezado’ marcara en propia puerta.

Ahí reaccionó la visita que golpeó con Emilio Aristizábal, un ex Atlético Nacional y con Yesid Díaz. Sobre el final, Marlos Moreno logró empatar. Javier Gandolfi salió con una nómina alterna en donde intentó resguardar a varios titulares para el viaje a Brasil para enfrentar a Sao Paulo en la vuelta de la Copa Libertadores. Sin embargo, le tocó usar a Edwin Cardona, Alfredo Morelos, Marlos Moreno por el marcador en contra.

Vea también: [VIDEO] Richard Ríos jugó con fuego: tremenda patada generó polémica

La representación verdolaga terminó el partido, la rueda de prensa de Javier Gandolfi y, como estaba preestablecido en la planificación, viajaron inmediatamente a Brasil para preparar la vuelta de la Libertadores con un marcador abierto por la igualdad sin goles. El entrenador argentino confirmó dos bajas, una de César Haydar que vio actuación durante el partido y la otra de Dairon Asprilla.

CÉSAR HAYDAR Y DAIRON ASPRILLA, LAS DOS BAJAS DE ATLÉTICO NACIONAL

En la rueda de prensa posterior del partido, Javier Gandolfi tuvo que responder cuestionamientos sobre la lista de viajeros para afrontar la Copa Libertadores. En ese sentido, afirmó que, “César Haydar es baja y no puede viajar, Dairon Asprilla tampoco está y Marino es parte de la delegación, pero toca mirar a quién vamos a llevar por César”.

Infortunadamente, César Haydar sufrió un desgarro en el juego ante Fortaleza y no podrá recuperarse en los pocos días que quedan para afrontar la Libertadores. Por su parte, Dairon Asprilla se ha perdido gran parte del segundo semestre con el elenco antioqueño por una contusión en la rodilla derecha. Para alivio del jugador y del club, iniciará trabajo en campo el 19 de agosto.

Le puede interesar: Selección Colombia: Lorenzo descartaría tres figuras ante Bolivia y Venezuela

Nacional tendrá que ver las opciones que tiene en la zaga defensiva para poder confirmar el reemplazo de César Haydar. Podría estar Simón García como una de las posibilidades.

LA TRANQUILIDAD CON MARINO HINESTROZA Y CON LA CLASIFICACIÓN

Después de los problemas de espalda que resaltó Marino Hinestroza, el jugador afortunadamente se recuperó en estos días. Aceleró su recuperación con base en los resultados y podrá estar en el partido definitivo en los octavos de final contra el Sao Paulo.

Lea también: Luis Díaz reveló sacrificio que le pidió Kompany en el Bayern Múnich

En ese sentido, solo tendrá dos ausencias. Marino Hinestroza no tendrá problemas y seguramente será inicialista. Nacional también tiene tranquilidad de cara al partido, con la mentalidad al 100% para dar el golpe en el MorumBis, “estamos con la ilusión. Vamos a buscar el resultado y la clasificación en Brasil. Llegamos de una muy buena manera, confiados, y seguramente regresaremos con la clasificación”.