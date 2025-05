Gandolfi dejó de lado el triunfo de Nacional y le mandó mensaje a Mateus Uribe

El papel de Billy Arce en el partido ante Inter

“Billy pasó un momento complicado con su familia (…) primero está el ser humano. Cuando ya resolvió el problema empezó a tener una entrenabilidad necesaria para hoy tener este presente”.

La salida de Mateus Uribe y su reacción en el cambio

“Vamos a hablar con Matheus, eso no puede volver a suceder. El jugador que sale debe darle la mano a sus compañeros. Todavía no hablé con los jugadores. Quiero dejar claro que El mal ambiente al que me referí (en la rueda de prensa pasada) no era con los jugadores, era exterior”.

Marino Hinestroza, Cardona, Viveros y su impacto en el equipo

“Con Viveros y con Marino analizamos que el rival sufre mucho al espacio(…) en el primer tiempo los felicité porque había salido casi perfecto”.

“Nosotros analizamos que el rival cuando estaba en una zona media les costaba. Sabíamos que si atraíamos a los centrales con Edwin y dejábamos mano a mano a Viveros íbamos a tener muchas posibilidades de agredir al rival”.

Ahora, el conjunto verdolaga se alista para lo que será su próximo duelo en la Copa. Atlético Nacional recibirá a Bahía en la fecha 5 de la Copa y rematará la fase de grupos visitando a Nacional de Montevideo en Uruguay.