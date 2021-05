Gersson González saca pecho: "Estoy muy orgulloso de los jugadores de América"

América de Cali igualó a cero goles ante la Guaira en Venezuela en un partido donde fue muy superior al rival, pero no pudo llevarse un triunfo que le permita sumar de a tres en la Copa Libertadores. Jersson González, entrenador interino del club, destacó la actuación de sus jugadores en un encuentro donde jugaron mucho mejor y mejoraron en el tema táctico.

"Me siento orgulloso de este grupo de jugadores, los conozco y me conocen, han cambiado la mentalidad, están comprometidos y con el deseo de salir adelante. Llevamos 4 entrenamientos y falta trabajar mucho más en lo que queremos, me quedo con la actitud y el deseo de ganar el compromiso, lastimosamente no se pudo", analizó González.

El técnico destacó la manera de trabajar durante las últimas semanas porque los futbolistas han tenido otro tipo de compromiso en el terreno de juego. La idea ahora es no parar de trabajar diferentes aspectos y mantener la ilusión para clasificar a los octavos del certamen.

"Soy una persona que sueña en grande y tengo en la mente clasificar. Estamos trabajando para mejorar la definición, en 4 entrenamientos se ven cambios importantes en el equipo", resaltó.

América con el empate, sigue cuarto en el grupo H con un punto, Guaira es tercero con tres, Cerro cuenta con cuatro unidades y Atlético Mineiro se mantiene en la punta en 7 unidades. Quedan tres partidos de la fase de grupos y el rojo deberá ganarlos para aspirar a estar en los octavos de final.