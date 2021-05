Guimaraes cree en la clasificación todavía: “En Chile nos jugamos todo”

Atlético Nacional perdió 1-0 ante Argentinos Juniors en la Copa Libertadores y quedó dependiendo de terceros para la última fecha donde deberá ganarle sí o sí a Universidad Católica en Chile. El equipo ‘verdolaga’ no tuvo un buen compromiso. A pesar de eso, su técnico Alexandre Guimares cree en la clasificación.

“Tenemos un juego donde nos jugamos todo. Es la última opción que nos queda, tenemos que ir a Chile a buscar la clasificación”, aseguró el entrenador, que ha sido muy criticado por los últimos resultados del conjunto paisa tras quedar eliminado de la liga local y perder en Libertadores.

Para el entrenador, sus dirigidos jugaron un partido positivo y no merecían caer al último minuto. Guimaraes señaló que la no presencia de jugadores claves de Nacional no le ayudaron a sacar un buen resultado.

"El equipo hoy se resintió mucho con las ausencias. La intención era profundizar más el juego por las bandas, pero no tuvimos claridad. No solo hay que pensar en Jarlan, hay que pensar en Duque también, jugadores que han sido importantes”, explicó.

No obstante, el timonel del ‘verdolaga’ también vio cosas positivas en el desempeño de sus dirigidos.

"A pesar de todo creo que hicimos un partido para, por lo menos, sacar un resultado positivo. Una pelota quieta al final nos quita el punto que prácticamente habíamos buscado. Pasamos de poder ganar el partido a perderlo en cuestión de minutos. Así es el juego", indicó.

“El volumen de juego ofensivo hoy se restringió mucho ya que las referencias de marca estaban todas sobre Andrés y Álvez”, concluyó.