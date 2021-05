Guimaraes dijo que el árbitro perjudicó a Nacional y se quejó por el cambio de sede

Atlético Nacional fue local en Paraguay contra Argentinos Juniors y cayó en la tercera fase de la Copa Libertadores mostrando un pálido juego y con polémica desde la elección de la sede cuando se decidió que en Colombia no se podía jugar por la crisis social.

El técnico Alexandre Guimaraes dialogó en rueda de prensa sobre esa situación y los inconvenientes arbitrales donde él consideró que perjudicaron a Atlético Nacional; pero no bajó los brazos de cara a la clasificación.

“El partido lo condiciona una situación donde ellos aprovechan un rebote y después las otras decisiones las condicionan totalmente las condiciones arbitrales… Hay dos otras dos faltas en el área, muy evidentes, pero no se da el pito”, señaló el DT.

“Después hay otra situación donde hay una doble falta del jugador contrario, el árbitro no saca la segunda amarilla… El partido como tal lo condiciona totalmente las decisiones arbitrales. El partido se descompone a partir de la expulsión de nosotros (Olivera). Ahí sí el rival logra un control del partido”, subrayó el técnico costarricense.

También habló sobre el inconveniente de ser local fuera del país: “Vamos a ser de los pocos equipos en Copa Libertadores que vamos a jugar de 6 partidos prácticamente 5 de visita. Eso no es fácil… Por las condiciones que se dieron en el partido de hoy no pudimos conseguir los puntos. No te puedo hablar de casa porque no estábamos en casa”.

“Y aun así hoy nosotros estamos totalmente vivos en la clasificación. Tenemos un rival que ya se fue adelante, pero la lucha contra los demás está abierta”, cerró Guimaraes.

Nacional será local este miércoles 12 de mayo contra Nacional de Uruguay en sede por definir; inicialmente sería en Pereira.