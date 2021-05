Guimaraes explica por qué cree en la clasificación de Nacional a octavos

Atlético Nacional empató de local ante Nacional de Montevideo en el cuarto duelo de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El equipo antioqueño no jugó su mejor partido, pero mantiene la esperanza de clasificar a los octavos de final.

Alexandre Guimaraes, entrenador del club paisa, analizó el rendimiento de sus dirigidos en el encuentro disputado en el Hernán Ramírez Villegas de Pereira, esto en comparación del duelo jugado en Uruguay.

“Son situaciones son totalmente diferentes. Lo de hoy es que fuimos trabajando el partido, y cuando ellos se quedaron con 10 nosotros hicimos los cambios para tener más ataque, algunas veces las cosas no salían bien, pero creo que el equipo no debe salir desanimado, porque en mi criterio fue un rendimiento bastante bueno”, dijo el timonel, que volvió a tener una ventaja tras la expulsión de un jugador rival y no la aprovechó.

Respecto a lo que le gustó del juego de su escuadra, el timonel se refirió a la zona posterior. “Volvimos a recuperar una solidez defensiva. Redujimos al rival y tenemos que ser más certeros en el último cuarto de cancha”, puntualizó.

Asimismo, Guimaraes destacó lo mostrado por los jugadores en el trabajo en el centro del campo. “El mediocampo de hoy nos dio buenos dividendos. En el carril central ellos no encontraron ninguna posibilidad de incursión”, concluyó.

Atlético Nacional volverá a jugar ante Argentinos Juniors en condición de visitante. Los antioqueños necesitan de un triunfo para seguir soñando con la clasificación.