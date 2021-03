Guimaraes explicó los aspectos a mejorar en Nacional para tener una buena Copa Libertadores

Atlético Nacional está listo para visitar este jueves 11 de marzo a Guaraní de Paraguay en el partido de ida de la segunda fase de la Copa Conmebol Libertadores que se desarrollará en el estadio Defensores del Chacho.

Previo al viaje hasta territorio paraguayo, Alexandre Guimaraes, director técnico del conjunto 'verdolaga', explicó en rueda de prensa los aspectos que deben tener en cuenta sus jugadores para obtener buenos resultados en el certamen continental.

"En Copa Libertadores hay que hacer algo más de lo que se hecho a nivel loca. Los 11 titulares del jueves debe lograr la intensidad necesaria. Lo primero es intentar imponerse y balancear lo demás. Tenemos los futbolistas para hacer las dos cosas. Puede ser analizado desde otra óptica. Mi experiencia en copas del mundo y en torneos internacionales me dice que en el fútbol hay que imponerse desde cualquier punto de vista y a eso es a lo que estamos insistiendo con los jugadores no solo en el torneo local, si no para la Libertadores", afirmó.

El estratega también se refirió al estado del plantel de Atlético Nacional y lo que deben mejorar. "El equipo ha mejorado mucho. somos conscientes de que para seguir creciendo tenemos que ser mucho más contundentes de visitantes como lo hemos sido de locales. Mi criterio es que el equipo va entendiendo bien lo que queremos hacer".

Por otro lado, Guimaraes destacó el recorrido de Gustavo Costa no solo con Guaraní, si no en otros países del continente en donde ha logrado ser campeón.

"Su rodaje habla por sí solo. Es un entrenador que se ha hecho un lugar en Conmebol. Después de trabajar en tantos países. Es un entrenador que rápidamente pone su sello en sus equipos", indicó.

El director técnico 'verdolaga' aseguró que desde su arribo al cuadro antioqueño trabajo para planificar cada torneo. Además resaltó que inició entrenamientos con el objetivo de asentar un grupo base con el fin de que todo el grupo "supiera las oportunidades que iban a tener y lo minutos que podrían sumar".

Finalmente, Guimaraes señaló que Andrés Andrade, Yerson Mosquera, Brayan Rovira, Baldomero Perlaza y Danovis Banguero se han cuidado, aunque algunos se recuperan más rápido dependiendo del tipo de molestia.