Guimaraes y sus descargos tras eliminación de Nacional: "Asumo la responsabilidad"

Atlético Nacional perdió 2-0 ante la Universidad Católica en Chile y sentenció su eliminación de la Copa Libertadores. El conjunto 'verdolaga' no alcanzó a clasificar tampoco a la Sudamericana y se queda sin competencia.

Puede ver: Nacional perdió, quedó afuera de la Libertadores y hasta de la Sudamericana

Los señalamientos no faltaron por parte de la hinchada, que reaccionó en redes sociales en contra de conjunto paisa. Alexandre Guimaraes, entrenador de la escuadra antioqueña, dio la cara en rueda de prensa y admitió ser el culpable por la eliminación.

“La autocrítica es de asumir una total responsabilidad, porque soy el que está al frente de esto. No ha sido el mejor cierre de esta segunda vuelta y ahora toca reunirnos con la gente y planificar lo que viene adelante”, declaró Guimaraes.

Y es que Nacional empezó muy bien su camino por la fase de grupos de la Libertadores, pero poco a poco el equipo se cayó en lo futbolístico y no tuvo respuesta para salir de la crisis que se le presentaba en ese momento.

“Nosotros perdimos el primer tiempo por otra situación de balón parado, el cual hemos estado regalando mucho y eso fue lo que planteó el rival. En el segundo tiempo dominamos un poco, nos faltó ser más finos y conseguir la puntada final. Tuvimos para empatar y en otra situación de desentendimiento, el rival marcó el segundo gol y ahí se acabó el juego”, analizó el timonel.

Sobre su futuro no quiso hablar, pero dio a entender que tiene contrato y quiere cumplirlo. Él fue fichado con el objetivo de fortalecer la base de un proyecto deportivo que logre triunfos internacionales. No obstante, las críticas en su contra cada vez son más fuertes y no se sabe a ciencia cierta qué pueda pasar con su continuidad.

Lea también: Vladimir Hernández: los tres equipos del FPC que quieren al jugador de Nacional

Finalmente, Guimaraes resaltó que a pesar de las adversidades sus jugadores siempre estuvieron luchando por lograr una clasificación a los octavos de final. “Destaco la entrega de los jugadores, las ganas de ir al frente y querer sacar el partido”, concluyó.