Harold Rivera y lo que no le gustó de Santa Fe ante Junior: "Tomamos malas decisiones"

Independiente Santa Fe rescató un empate 1-1 ante el Junior en Barranquilla por el primer partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El técnico Harold Rivera habló en rueda de prensa y analizó algunos detalles en el juego del cuadro 'Cardenal' como los errores que se cometieron y que el 'Tiburón' aprovechó.

"Controlamos a Hinestroza y a Pajoy que no fue fácil, no fuimos efectivos cuando tuvimos la pelota, tal vez eso nos hubiera ayudado a descansar un poco más, estuvimos muy cerrados por banda derecha. Pero estos partidos son así, más que eso, creo que tomamos malas decisiones", dijo el entrenador en un principio.

Para Rivera, si Santa Fe no hubiera tomado malas determinaciones, tal vez el triunfo estuviera más cerca. No obstante, no todo fue negativo; el entrenador también destacó la actitud de los suyos y varios movimientos tácticos que confirmaron la concentración del equipo.

"Le sacamos la pelota a ellos, le marcamos un gol, me voy con buenas sensaciones de lo que mostró el equipo. Me voy contento con lo que mostró el equipo, creo que Junior no tuvo un remate directo después de que nos quedamos con uno menos. Balance bueno con 11 y con 10 hombres", indicó.

Al final, la unidad en Barranquilla fue clave para empezar bien un grupo difícil de la Libertadores donde se deben enfrentar también ante River Plate de Argentina y el Fluminense de Brasil.

"Contentos no, pero sí sacamos un punto importante contra un rival que juega muy bien y que está de local. Con un hombre menos. Nos queda un partido para revalidar este punto. Con un jugador menos es más complejo y salieron las cosas bien", opinó también el jugador Kelvin Osorio sobre el compromiso.

Ahora Santa Fe se deberá enfrentar nuevamente a Junior en Barranquilla, pero por la ida de los cuartos de final de la Liga Betplay.