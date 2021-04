Harold Rivera y lo que perjudicó a Santa Fe: "No teníamos planificado viajar"

Harold Rivera, técnico de Santa Fe, lamentó la derrota 2-1 frente a Fluminense en el segundo juego de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El equipo rojo no logró marcar la diferencia y cayó en un partido que comienza a dejarlo en una mala posición de cara a la lucha por clasificar a los octavos de final.

Puede ver: Tabla de posiciones y próximos partidos de Santa Fe en la Copa Libertadores

Para el entrenador del 'León' el hecho que, sin duda, perjudicó a Santa Fe es el viaje a última hora de Bogotá a Armenia, pues por la restricción de la Alcaldía de la capital no pudo utilizar El Campín y tuvo que jugar en el estadio Centenario. "No teníamos planificado viajar y nos tocó; no es excusa y debemos trabajar. Tenemos que corregir sí o sí", aseguró el timonel.

Por otro lado, respecto a la derrota y el juego en sí, Rivera indicó que Santa Fe entró totalmente desconcentrado. "Desafortunadamente seguimos cometiendo los mismos errores. Dos desatenciones, dos goles", puntualizó.

El timonel resaltó que más allá de tener intensidad, hay que concretar las opciones, trabajar en la definición, porque fue complicado el desempeño en ese aspecto: "No se trata de merecer sino de concretar. En el juego fuimos superiores, pero no en el resultado", concluyó.

Lea también: Dos goles de camerino condenaron a Santa Fe contra Fluminense en Copa Libertadores

El próximo juego de Santa Fe será este fin de semana en la vuelta de los cuartos de final ante el Junior por la Liga Betplay, mientras que en la Libertadores enfrentarán a River Plate.