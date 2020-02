Hernán Torres destacó las virtudes del Deportes Tolima tras avanzar en Libertadores

Deportes Tolima cumplió y volvió a superar al Macará ecuatoriano en la segunda fase de la Copa Libertadores y ahora tendrá que enfrentarse al Internacional de Portoalegre, último escollo para meterse a la ronda de grupos donde se cruzaría con América de Cali; en el peor de los casos podría llegar a la Copa Sudamericana.

Lea también: Alfredo Arias lamentó la poca diferencia que obtuvo Deportivo Cali ante River Plate

Tras finalizar el partido en Ibagué, habló el técnico Hernán Torres: “Pienso que el mérito es de los jugadores por lo que han hecho, por lo que han trabajado por el compromiso, por la disposición, por el orden en la cancha, con balón y sin balón, hemos tenido desequilibrios importantes así que todo compagina y ayudan a conseguir el paso a la otra fase".

“Estos partidos de Copa las circunstancias son difíciles, sabemos que el otro equipo dejo el todo por el todo, lucharon, corrieron, trataron de penetrar conseguir el gol para poder equiparar la serie, pero encontraron un Tolima bien parado, el primer tiempo no lograron inquietar el arco fácilmente, solo de media distancia; en el segundo tiempo el grupo asimila el ánimo, tengo un grupo que reacciona a lo que está pasando, en el primer tiempo no hicimos presión en zona dos nos metimos mucho en nuestra zona y no es así al rival tenemos que someterlo en casa”, señaló el estratega sobre el desarrollo del juego.

De interés: Osorio: "Nacional consolida un grupo, contrario a lo que se hace en nuestro fútbol"

Entretanto, el delantero costarricense Francisco Rodríguez también compareció ante la prensa: “Estoy contento y agradecido con Dios por los goles del partido pasado, por la asistencia de hoy, por el buen momento en lo personal pero más allá el grupo me ha respaldado me han dado la confianza en los entrenamientos, en los partidos, me han apoyado y eso hace que uno se sienta bien en la cancha, mi nivel va ir mejorando esto está comenzando y queda mucho camino por recorrer. Para cualquier jugador de este continente es un sueño hecho realidad jugar la Copa Libertadores".