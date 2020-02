Hernán Torres sobre Tolima en Libertadores: "En Brasil se nos va a venir el mundo encima"

En medio de un partido con gran expectativa por la llegada del poderoso Internacional de Portoalegre a Colombia, el Deportes Tolima no pudo superarlo en Ibagué y dejó como resultado un pálido empate sin goles que ilusiona a los brasileños para la revancha en Brasil.

Luego del partido, el técnico Hernán Torres dialogó con los medios de comunicación e intentó levantar el ánimo de su equipo: “Nosotros tuvimos más tiros al arco rival. El equipo terminó bien físicamente. Hizo un gran esfuerzo y seguiremos mejorando... Tomaremos decisiones, allá se nos va a venir el mundo encima, pero tenemos un grupo de berracos”.

Lea también: Barcelona confirmó el fichaje de su nuevo delantero Martin Braithwaite

Sin embargo, reconoció la gran falla del Tolima en el partido: “El equipo no se desesperó ni se dejó llevar por la intensidad. La debilidad es que no la metimos, en partidos de 180 hay que marcar diferencia... El grupo hizo gran trabajo y merecíamos mejor suerte en el resultado, pero así es el fútbol. Nosotros tuvimos intensidad importante en el primer tiempo y sabíamos que el ritmo no lo aguantaríamos todo el partido”.

Pero cerró ponderando a sus jugadores a pesar del empate: “No quedo satisfecho porque el equipo hizo mérito para ganar el partido, las tuvimos claras, pero aún, así estoy feliz con este grupo humano”.

De interés: Tres nuevos clasificados a segunda ronda de la Copa Sudamericana

Por su parte, el técnico Eduardo Coudet de Internacional avisó de cara al cotejo de vuelta: “Queríamos tener un poco de profundidad en ataque, pero es un campo difícil y les ha costado a todos, ahora tenemos la responsabilidad en casa”.

El partido de vuelta entre Internacional y Deportes Tolima se jugará en Portoalegre el próximo 26 de febrero y el ganador de la llave ingresará a la fase de grupos junto a América de Cali, Universidad Católica de Chile y Gremio de Portoalegre.