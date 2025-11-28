Hincha de Palmeiras murió en Lima previo a la final de Libertadores

Un hincha de Palmeiras falleció este viernes en Lima, en la antesala de la final de la Copa Libertadores que el club brasileño disputará el sábado contra Flamengo. El incidente ocurrió mientras un grupo de simpatizantes del Verdao se movilizaba rumbo a una concentración.

La víctima fue identificada como Caue Brunelli, de 38 años. Según medios locales, el aficionado viajaba en un bus turístico de techo abierto que recorría la Costa Verde, en el sector del distrito de Barranco, cuando cayó al pavimento por causas que aún están bajo investigación.

Algunos reportes preliminares señalan que Brunelli habría saltado desde la parte superior del vehículo y sufrido un fuerte impacto con la estructura de un puente. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por la policía ni por las autoridades municipales.

Tras la caída, el bus se detuvo de inmediato. Compañeros del hincha lo levantaron del asfalto y lo trasladaron de urgencia a la clínica Maison de Santé, en el distrito de Chorrillos, con la esperanza de recibir atención médica rápida.