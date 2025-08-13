Impensado: Edwin Cardona acude a Luis Díaz para responder a las críticas

Cardona responde a las críticas aludiendo a Luis Díaz, Jhon Arias y Richard Ríos

El jugador que ha sabido vestir la camiseta de la Selección Colombia, pidió disculpas a la hinchada por sus cobros errados, pero sugirió que estas acciones deberían tener críticas constructivas y no ser exageradas a tal punto de afectar anímicamente al jugador.

“A uno como jugador le duele que, con todo respeto, la prensa colombiana nos venga a tirar a nosotros en vez de apoyarnos, no solo a Nacional sino también a Once Caldas y América. Antes decían del peso, por el ‘Búfalo’ [Alfredo Morelos] y por mí, pero nosotros adelante hicimos una gran labor marcando y corriendo” empezó diciendo Cardona.

"A uno le duele, pero si hablaron hasta de Lucho (Díaz). Yo me sentí feliz cuando lo compraron y la prensa de nosotros diciendo que Lucho no valía eso, él y jugadores como Jhon Arias y Richard Ríos nos abren ventanas a futbolistas que aspiran a jugar en el extranjero, debemos medir lo que comentamos y decimos, porque nos tiraron mucho y creo que hoy demostramos que fuimos superiores”, añadió el volante antioqueño.