Edwin Cardona habló de Luis Díaz
Luis Díaz y Edwin Cardona, futbolistas colombianos
AFP
Copa Libertadores
Actualizado:
Mié, 13/08/2025 - 12:45

Impensado: Edwin Cardona acude a Luis Díaz para responder a las críticas

El volante de Atlético Nacional erró dos penaltis en partido ante Sao Paulo por Copa Libertadores.

Atlético Nacional sufrió la falta de efectividad y terminó empatando 0-0 con Sao Paulo en el juego de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, compromiso donde el cuadro ‘verdolaga’ estrelló dos pelotas en los palos y erró dos penaltis cobrados por Edwin Cardona

Precisamente el volante de 32 años asumió la responsabilidad de su actuación en el partido y fue el primero en salir a darle la cara a la prensa en la zona mixta una vez acabó el partido en el Estadio Atanasio Girardot, allí, reconoció sus errores, pero también se refirió a la prensa y lo que para él son exageradas críticas. 

Cardona responde a las críticas aludiendo a Luis Díaz, Jhon Arias y Richard Ríos 

El jugador que ha sabido vestir la camiseta de la Selección Colombia, pidió disculpas a la hinchada por sus cobros errados, pero sugirió que estas acciones deberían tener críticas constructivas y no ser exageradas a tal punto de afectar anímicamente al jugador. 

“A uno como jugador le duele que, con todo respeto, la prensa colombiana nos venga a tirar a nosotros en vez de apoyarnos, no solo a Nacional sino también a Once Caldas y América. Antes decían del peso, por el ‘Búfalo’ [Alfredo Morelos] y por mí, pero nosotros adelante hicimos una gran labor marcando y corriendo” empezó diciendo Cardona. 

"A uno le duele, pero si hablaron hasta de Lucho (Díaz). Yo me sentí feliz cuando lo compraron y la prensa de nosotros diciendo que Lucho no valía eso, él y jugadores como Jhon Arias y Richard Ríos nos abren ventanas a futbolistas que aspiran a jugar en el extranjero, debemos medir lo que comentamos y decimos, porque nos tiraron mucho y creo que hoy demostramos que fuimos superiores”, añadió el volante antioqueño. 

Cardona explicó por qué pateó el segundo penalti 

El exjugador de Santa Fe, Junior, Racing, Boca Juniors, Monterrey y América de Cali, caracterizado por su buena pegada de media distancia, erró los penaltis que pudieron haberle dado el triunfo a Nacional, pero advirtió que de jugar así ganarán en el partido de vuelta. 

“Nunca va a ser fácil cuando te toca errar, es de hombres asumirlo. Creo que pocos tienen el carácter de hacer lo que hice y volver a cobrar el penalti, ya después son decisiones que uno toma en el terreno de juego. Pedirle disculpas al equipo y a la hinchada, pero así es el fútbol. Así como vinieron ellos a empatar acá y a resguardarse, nosotros fuimos superiores en todas las líneas y por qué no hacerlo allá, sabemos nuestra jerarquía, estamos tranquilos en ese sentido, Dios quiera podamos traernos esa alegría que todos queremos”, declaró el volante. 

