"Importante seguir en torneo internacional": Conformismo en Medellín pesé a la eliminación en Copa

Independiente Medellín se quedó afuera de los octavos de final de la Copa Sudamericana luego de su derrota en Brasil ante Inter de Porto Alegre. El conjunto paisa cayó por 3-1 y se despidió del torneo internacional más importante del continente.

El poderoso se quedó afuera de los octavos de final tras caer en el partido de la última jornada. Los rojos finalizaron en la tercera posición de su grupo y lograron el tiquete a la fase de playoffs de la Copa Sudamericana.

Juan Sebastián Botero, entrenador del conjunto antioqueño, hizo referencia a lo sucedido en el partido ante los brasileros. El DT apuntó que aunque no se cumplió el objetivo principal, se logró seguir en torneo internacional como un 'premio de consolación'.

“El objetivo obviamente de nosotros era estar en octavos de Copa Libertadores, ahora tenemos que asumir el reto de la Sudamericana. Es importante para nosotros seguir en un torneo internacional. Esperamos poder avanzar y llegar lo más lejos posible, ojalá poder disputar la final”, dijo inicialmente el técnico paisa.

Sobre lo sucedido en el encuentro, el adiestrador señaló: “Para nada, sabíamos el tipo de partido que íbamos a enfrentar. Inter es un equipo que hace una presión media baja, más zonal. Teníamos claro su comportamiento, les gusta que uno meta la pelota por el medio para robar, queríamos ir por afuera. Desafortunadamente, caímos en los errores y cuando aprovechan son determinantes".

Finalmente, el técnico reconoció que el equipo tuvo falencias: "El partido en Medellín no fue diferente, ellos mostraron lo mismo, pero nosotros tuvimos más control con la pelota en la cancha. No nos sorprendió para nada, teníamos claro que eso era lo que íbamos a enfrentar y no lo supimos llevar”, agregó.

Por ahora, el conjunto paisa se alista para lo que será el inicio de la Liga Betplay. Aún no se conoce si Juan Sebastián Botero continuará como técnico poderoso el siguiente semestre.