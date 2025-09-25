Actualizado:
Jue, 25/09/2025 - 20:54
Independiente del Valle y Liga de Quito hacen historia para Ecuador en competencias internacionales
Independiente del Valle y Liga de Quito le dieron una gran noticia a todo su país.
Independiente del Valle y Liga de Quito firmaron dos capítulos memorables en torneos internacionales. Los rayados mostraron su carácter al darle la vuelta a un marcador que parecía sentenciado: tras ir perdiendo 2-0 frente a Once Caldas, encontraron la forma de remontar, recordando por qué se han ganado fama de equipo resiliente. Por su parte, la Liga de Quito se lució en uno de los escenarios más difíciles del continente, el Morumbí, donde eliminó nada menos que Sao Paulo, imponiéndose con personalidad y dejando claro que su historia sigue pesando en la cancha. Así, ambos equipos ecuatorianos no solo clasificaron, sino que también reafirmaron que están listos para competirle de igual a igual a cualquier rival.
Primera vez que Ecuador pone un semifinalista en cada torneo
El fútbol ecuatoriano está escribiendo una página inédita en su historia: por primera vez, un club de Ecuador disputa las semifinales de la Copa Libertadores y al mismo tiempo otro lo hace en la Copa Sudamericana. Liga de Quito se ganó su lugar entre los cuatro mejores de la Libertadores tras una campaña llena de carácter y resultados de peso, mientras que Independiente del Valle confirmó su aura de equipo copero avanzando en la Sudamericana, donde vuelve a demostrar que está hecho para las noches internacionales.
Este doble logro no solo refleja la calidad y el crecimiento de ambos planteles, sino que también pone al fútbol ecuatoriano en un nivel de protagonismo que nunca se había visto en el continente. Ver a Liga y a Independiente peleando en los dos torneos más importantes de la Conmebol alimenta la ilusión de que Ecuador pueda celebrar en dos frentes al mismo tiempo.
Así serán las semis
La Liga en Libertadores enfrentará a Palmeiras en lo que será un partido más contra un equipo brasileño en esta edición del torneo, ya jugó con Flamengo en fase de grupos, con Botafogo en octavos y con Sao Paulo en cuartos.
Por Sudamericana Independiente del Valle también enfrentará a un brasileño, se medirá ante un Atlético Mineiro que sufrió para eliminar a Bolivar.
Fuente
Antena 2