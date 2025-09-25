Independiente del Valle y Liga de Quito hacen historia para Ecuador en competencias internacionales

Primera vez que Ecuador pone un semifinalista en cada torneo

El fútbol ecuatoriano está escribiendo una página inédita en su historia: por primera vez, un club de Ecuador disputa las semifinales de la Copa Libertadores y al mismo tiempo otro lo hace en la Copa Sudamericana. Liga de Quito se ganó su lugar entre los cuatro mejores de la Libertadores tras una campaña llena de carácter y resultados de peso, mientras que Independiente del Valle confirmó su aura de equipo copero avanzando en la Sudamericana, donde vuelve a demostrar que está hecho para las noches internacionales.

Este doble logro no solo refleja la calidad y el crecimiento de ambos planteles, sino que también pone al fútbol ecuatoriano en un nivel de protagonismo que nunca se había visto en el continente. Ver a Liga y a Independiente peleando en los dos torneos más importantes de la Conmebol alimenta la ilusión de que Ecuador pueda celebrar en dos frentes al mismo tiempo.