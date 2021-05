¿Indirecta de Marcelo Gallardo al presidente Santa Fe antes del partido de Libertadores?

Marcelo Gallardo, estratega de River Plate, dejó ver sus impresiones en la rueda de prensa previa al compromiso ante Independiente Santa Fe que fue modificado por la Conmebol, debido a los disturbios que se presentan en varias ciudades de Colombia, entre ellas Armenia donde se tenía planeado jugar el partido. En medio de sus opiniones, Gallardo lanzó una indirecta al presidente del club ‘cardenal’, Eduardo Méndez, quien manifestó en el medio argentino TyC Sports que “River es un equipo consentido por la Conmebol”, ya que el compromiso se jugará en tierras paraguayas.

Le puede interesar: Fuertes críticas hacia Cuadrado en Italia: "Es un especialista en clavados"

"A veces perdemos de vista, creemos que el fútbol está fuera de lo que pasa en el mundo entero y no estamos fuera, estamos dentro. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hablar, de opinar, de querer que todo debe funcionar", indicó el ‘Muñeco’ Gallardo.

Asimismo, el argentino preguntó que si en el mundo las cosas no están bien, “¿por qué el fútbol debería funcionar de maravilla? Tenemos que lidiar con todas estas situaciones, de si tenemos que viajar o no viajar, si vas o si te dejan entrar. No naturalicemos cosas que no son naturales", puntualizó.

Vea también: Marsella quiere a Villa, pero deberá pagar millonaria cláusula

Hay que recordar que el partido entre Santa Fe y River Plate se jugará en el estadio General Pablo Rojas, donde el club bogotano intentará quedarse con los tres puntos para mantenerse vivo en un apretado grupo, ya que se encuentran con una unidad en dos partidos jugados producto de un empate y una derrota; mientras tanto, en el club ‘Millonario’ buscan la victoria para ir asegurando su presencia en la siguiente fase de la Copa Libertadores.