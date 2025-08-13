Insólito: Conmebol no tuvo piedad y se burló de Nacional y América

En la noche de martes 12 de agosto, Atlético Nacional empató 0-0 contra Sao Paulo por Copa Libertadores en el Atanasio Girardot y América de Cali perdió 1-2 contra Fluminense por Copa Sudamericana, por lo que ambos disminuyeron la probabilidad de avanzar a cuartos de final de los respectivos torneos continentales.

Ambos partidos estuvieron marcados por errores individuales, siendo Edwin Cardona el 'villano' de Atlético Nacional, mientras que en América fue Yerson Candelo quien hizo lo propio. Conmebol aprovechó las situaciones para 'burlarse' de ambos equipos a través de redes sociales.

"Yo cuando me animo", versión América y Nacional

Edwin Cardona desperdició dos penaltis para Atlético Nacional, mientras que Yerson Candelo hizo un autogol en América que le abrió el camino a Fluminense. Pasado esto, Conmebol se unió a una tendencia en X (antes Twitter) en la cual se cita el trino de una chica argentina quien invita a que los chicos que gustan de ella se animen a hablarle; hay más de 14 mil citas, y los internautas se han dedicado a ampliar el espectro y con situaciones cómicas recrear lo mal que les iría a ellos si se animaran a hacer algo; en este caso, la cuenta oficial de cada torneo se burló de los equipos colombianos usando el "Yo cuando me animo".