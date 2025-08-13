Actualizado:
Mié, 13/08/2025 - 07:37
Insólito: Conmebol no tuvo piedad y se burló de Nacional y América
Los antioqueños empataron ante Sao Paulo en Medellín, y los vallecaucanos perdieron contra Fluminense en Cali.
En la noche de martes 12 de agosto, Atlético Nacional empató 0-0 contra Sao Paulo por Copa Libertadores en el Atanasio Girardot y América de Cali perdió 1-2 contra Fluminense por Copa Sudamericana, por lo que ambos disminuyeron la probabilidad de avanzar a cuartos de final de los respectivos torneos continentales.
Ambos partidos estuvieron marcados por errores individuales, siendo Edwin Cardona el 'villano' de Atlético Nacional, mientras que en América fue Yerson Candelo quien hizo lo propio. Conmebol aprovechó las situaciones para 'burlarse' de ambos equipos a través de redes sociales.
"Yo cuando me animo", versión América y Nacional
Edwin Cardona desperdició dos penaltis para Atlético Nacional, mientras que Yerson Candelo hizo un autogol en América que le abrió el camino a Fluminense. Pasado esto, Conmebol se unió a una tendencia en X (antes Twitter) en la cual se cita el trino de una chica argentina quien invita a que los chicos que gustan de ella se animen a hablarle; hay más de 14 mil citas, y los internautas se han dedicado a ampliar el espectro y con situaciones cómicas recrear lo mal que les iría a ellos si se animaran a hacer algo; en este caso, la cuenta oficial de cada torneo se burló de los equipos colombianos usando el "Yo cuando me animo".
Primero fue la cuenta de la Conmebol Sudamericana la que posteó el "Yo cuando me animo", publicando el video del gol en contra de Candelo en América vs Fluminense, quien fue el protagonista de la jugada junto con el portero Jorge Soto, con quien no se habló, pudiendo evitar la situación.
El posteo tiene casi seis mil reacciones, teniendo en cuenta que era impensado que una cuenta de este tipo se uniera a una tendencia de X. No hubo mala intención par parte de los administradores del perfil, solo quisieron participar de algo que es viral y no durará mucho.
La burla de Conmebol hacia América por el autogol de Yerson Candelo
Yo cuando me animo... pic.twitter.com/yr856KU4mG— CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 13, 2025
Solo siete minutos después la cuenta de X de la Conmebol Libertadores también posteó un "Yo cuando me animo", y publicó el video de los penaltis que desperdició Edwin Cardona en Atlético Nacional contra Sao Paulo en el Atanasio Girardot.
Apenas a los 14 minutos del primer tiempo, Cardona remató el primer penalti sancionado, y lo hizo abajo al palo izquierdo del portero brasileño, pero el balón se fue por fuera; ya en la segunda mitad, a los 68', nuevamente hubo penal para el Verde y otra vez fue el '10' quien cobró, similar al primero, aunque con dirección de arco, pero el golero rival atajó el lanzamiento.
Conmebol Libertadores y su reacción a los penaltis de Edwin Cardona de Nacional
Yo cuando me animo x2... 😓 https://t.co/QbFUqZyBWJ— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 13, 2025
