El estadio Beira-Rio será el escenario de un choque vibrante este miércoles, cuando Internacional reciba a Flamengo en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. La serie llega al límite de la tensión, con los dos gigantes brasileños en busca de un boleto a los cuartos de final de la competición más prestigiosa del continente.

El duelo de ida dejó abierta la eliminatoria. Flamengo, con su jerarquía y experiencia internacional, logró sacar ventaja mínima en el Maracaná, pero el gol de visitante del Internacional mantiene la llave al rojo vivo. Esa anotación en territorio carioca podría ser determinante en Porto Alegre, donde el “Colorado” buscará imponer condiciones respaldado por su hinchada.

El equipo dirigido por Roger Machado sabe que debe mostrar una versión más sólida que la del primer encuentro. Internacional ha tenido altibajos en el torneo, pero en casa se fortalece y confía en que su sociedad ofensiva, encabezada por Bruno Tabata y Alan Patrick, pueda marcar diferencias. El medio campo también tendrá un rol clave para cortar los circuitos de Flamengo y evitar que los visitantes manejen el ritmo del partido. Los rojos también tendrán a Rafel Santos Borré y Johan Carbonero en el banco.

Por su parte, el “Mengão” llega con la tranquilidad que le da la ventaja, pero consciente de que un gol tempranero del rival puede complicar sus planes. Felipe Luis apostará por el poderío de Gonzalo Plata y De Arrascaeta y la posible presencia de Jorge Carrascal quienes serán fundamentales para buscar un tanto que incline la balanza a su favor. Flamengo sabe que no puede especular, ya que Internacional suele crecer en instancias decisivas cuando juega en Porto Alegre.

En lo táctico, se espera un duelo intenso en el medio campo. Flamengo intentará dominar la posesión para disminuir la presión del local, mientras que Internacional apelará a la verticalidad y la intensidad en la recuperación para generar peligro constante. La pelota quieta también podría ser determinante en un cruce tan equilibrado.

La expectativa es enorme. Se enfrentan dos instituciones con gran historia en el continente, acostumbradas a la presión y con planteles de jerarquía. Un error puede significar la eliminación, y un acierto abrir las puertas de los cuartos de final.

En el Beira-Rio, Internacional buscará remontar con el aliento de su afición, mientras que Flamengo intentará ratificar su favoritismo. La Copa Libertadores promete otra noche inolvidable de fútbol sudamericano.