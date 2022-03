Jarlan asumió la "responsabilidad" por la eliminación de Nacional en la Libertadores

Atlético Nacional no pudo superar en el marcador global a su rival Olimpia de Paraguay y quedó eliminado de la fase previa de la Copa Libertadores. El elenco que dirigió Hernán Darío Herrera igualó en Atanasio Girardot 1-1, pero no fue suficiente, por lo que Jarlan Barrera salió a pedirle disculpas a los hinchas y club.

“Nos faltó tranquilidad para mover bien el balón y pasarlo de banda a banda, no lo hicimos de la mejor manera y nos ganó el ímpetu de querer rápido el primer gol y no escogimos el camino correcto”, fueron las primeras palabras de Jarlan en la rueda de prensa.

Asimismo, Barrera fue claro al decir que si bien es cierto “nosotros ganamos en Paraguay con fútbol”, Olimpia fue vencedor con “ímpetu”: “acá tuvimos ímpetu y no tuvimos fútbol. En esta competición se debe tener ambas al 100 %, no puedes cometer errores porque te cobran caro”, teniendo en cuenta la mala salida del portero Kevin Mier, quien no pudo despejar la pelota como esperaba.

Por otra parte, el volante de Nacional pidió "disculpas al club por no alcanzar el objetivo y a la hinchada, que nuevamente demostró que es la mejor del país, pero no se lo retribuimos con el triunfo".

"Por momentos, no tuvimos la calma, eso era lo más importante en este partido. Esto es de meterla y no pudimos, todos tuvimos chances, asumo toda la responsabilidad al igual que mis compañeros", sentenció.