Jersson González hace autocrítica tras la eliminación de América: "Hay que tener actitud"

América de Cali perdió 1-0 ante Cerro Porteño y sentenció su eliminación en la Copa Libertadores. El equipo americano no pudo hacer su fútbol y desde los primeros minutos de juego fue superado. Los paraguayos anotaron por medio de Enzo Giménez en los primeros cinco minutos.

La desconcentración en un partido clave fue determinante para no clasificar a los octavos de final. Por eso Jersson González, entrenador encargado de la plantilla, hizo una autocrítica en rueda de prensa y habló de lo que le falta al club para volverse un equipo más competitivo.

"Somos un equipo grande, deberíamos de tener jugadores, si se puede, reforzar la plantilla, bienvenido para nosotros. No son los nombres, son los hombres, hay que tener actitud, entrar a matarse en la cancha", analizó González.

Respecto a la desconcentración al principio del juego, González admitió: "Me llevo mucha experiencia, pero me duele como nos hacen el gol, entrar tan dormidos con en un partido donde se juega con el cuchillo entre los dientes".

En general en el balance del juego, el estratega resaltó que el cuadro paraguayo sorprendió al inicio con su actitud.

"Cerro se encontró con un gol tempranero por un error nuestro, pero para mí concepto se pudo hacer mucho más, se trató, pero hay que mejorar muchísimo para lo que sigue", puntualizó.

Tras la eliminación, y a pesar de los errores, Jersson concluyó diciendo que siente que el equipo intentó superar todos los inconvenientes y logró entrar a la Sudamericana gracias a la goleada que le propinó Mineiro a La Guaira por 4-0.

"Me voy contento porque se hicieron las cosas muy bien. Esperamos seguir dándole triunfos al América si he de seguir o no, pero que todo sea para bien de la institución", opinó.

Finalmente, el joven timonel admitió que espera que todo esto que le pasó al América sirva para mejorar en el futuro.

"Hay mucho por corregir y por fortuna seguimos en competencia internacional, sabemos que se juega a otra intensidad y hay que saber competir", finalizó.