Jorge Carrascal, elogiado en triunfo de River y comparado con Ronaldinho en Argentina

River Plate derrotó en la noche del pasado jueves 10 de diciembre 2-0 a Nacional de Uruguay en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores en el que tuvo una destacada actuación el volante colombiano Jorge Andrés Carrascal Guardo.

A pesar que en el equipo argentino también fue titular Rafael Santos Borré, el haber desperdiciado un penal y no concretar las opciones de gol que tuvo lo pusieron en un segundo plano y además generó que fuera sustituido en el minuto 75.

En cambio, Carrascal brilló como volante ofensivo por la banda izquierda en donde demostró un gran dominio del balón, con acciones individuales que lo convirtieron en el jugador más desequilibrante de River Plate.

Lo hecho por el colombiano generó que la prensa de Argentina lo llenara de elogios y en algunos casos lo compararan con Ronaldinho.

Los portales especializados Olé y Tyc lo calificaron con ocho y siete puntos, respectivamente y describieron su desempeño al señalar que "cuando la pelota pasó por sus pies, River sonrió. Su pared con Nacho en la previa a la que desperdició Borré fue una muestra".

TyC indicó que fue "el mejor de los volantes ofensivos: intentó siempre. Jugó suelto, sin presiones y marcó diferencia con su velocidad por izquierda. Acierto de Gallardo en darle titularidad".

Jorge Carrascal em apresentação contra o Nacional do Uruguai pela partida de ida das quartas de finais da Copa Libertadores, impressiona a capacidade técnica do Colombiano e como cada vez mais vem influenciando no jogo do River Plate de Gallardo. pic.twitter.com/4kfnrJl5qs