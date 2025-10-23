Actualizado:
Jorge Carrascal la gran estrella de Flamengo en semifinales de Libertadores
El volante colombiano se llevó todos los elogios después del triunfo de su equipo.
Jorge Carrascal volvió a brillar en una noche mágica de Copa Libertadores. Con una actuación brillante en el triunfo 1-0 de Flamengo sobre Racing en el Maracaná, el colombiano fue el gran protagonista del encuentro que dejó al conjunto brasileño con ventaja en las semifinales del torneo continental. Su gol, su despliegue y su influencia en el juego lo convirtieron en el nombre más repetido en la prensa y en las redes sociales brasileñas.
Carrascal el héroe en el Maracaná
El mediocampista cartagenero fue titular y respondió con una presentación estelar. Marcó el único gol del partido, fue clave en la generación de juego y se ganó los elogios de todos los sectores.
El medio Globo Esporte lo describió como “la estrella absoluta y el héroe del partido”, destacando que pasó “de la sorpresa a la certeza” dentro del esquema del técnico Filipe Luís. Además, resaltaron su polifuncionalidad, ya que arrancó como volante por izquierda en un 4-2-3-1, pero durante el encuentro se movió con libertad por distintas zonas del campo, mostrando inteligencia táctica y gran capacidad técnica.
Su conexión con De Arrascaeta también fue uno de los puntos altos del compromiso, al punto que el medio brasileño concluyó: “Ambos pueden, y deben, jugar juntos”.
Jorge Carrascal 🇨🇴 y el gol de la victoria para Flamengo ante Racing.— Pablo Giralt (@giraltpablo) October 23, 2025
1-0 en el Maracaná. Serie abierta por un lugar en la gran final de la Copa Libertadores 🏆pic.twitter.com/1q1yKTqJcN
Hinchas y técnico lo llenan de elogios
La ovación no solo vino desde la prensa. Los hinchas del Flamengo eligieron a Carrascal como la gran figura de la semifinal, con un 95.9 % de los más de 15 mil votos en la encuesta oficial del club. En redes sociales, se multiplicaron los mensajes de admiración: “Si Carrascal sigue así, puede ganar un Balón de Oro”, escribió un fanático, otro simplemente resumió su noche en una frase: “Llevó al equipo”.
Por su parte, Filipe Luís, entrenador del Mengão, también se rindió ante su jugador. “Lo que más me alegra de Carrascal es que ha mejorado aún más desde su etapa en Rusia. Su capacidad de decisión en el último tercio del campo lo hace más letal que antes. No sé si en algún momento de su carrera ha sido tan creativo y decisivo cerca del área”, declaró en rueda de prensa.
Con este rendimiento, Carrascal se consolida como una de las figuras del Flamengo y uno de los colombianos más destacados del continente. En Brasil, ya lo ven como el nuevo líder futbolístico del equipo y el motor que impulsa la ilusión de volver a conquistar la Libertadores.
