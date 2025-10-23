Jorge Carrascal la gran estrella de Flamengo en semifinales de Libertadores

Carrascal el héroe en el Maracaná

El mediocampista cartagenero fue titular y respondió con una presentación estelar. Marcó el único gol del partido, fue clave en la generación de juego y se ganó los elogios de todos los sectores.

El medio Globo Esporte lo describió como “la estrella absoluta y el héroe del partido”, destacando que pasó “de la sorpresa a la certeza” dentro del esquema del técnico Filipe Luís. Además, resaltaron su polifuncionalidad, ya que arrancó como volante por izquierda en un 4-2-3-1, pero durante el encuentro se movió con libertad por distintas zonas del campo, mostrando inteligencia táctica y gran capacidad técnica.

Su conexión con De Arrascaeta también fue uno de los puntos altos del compromiso, al punto que el medio brasileño concluyó: “Ambos pueden, y deben, jugar juntos”.