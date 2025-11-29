Cargando contenido

Jorge Carrascal, campeón de la Copa Libertadores
AFP
Copa Libertadores
Actualizado:
Sáb, 29/11/2025 - 18:57

Jorge Carrascal, la joya colombiana que ganó la Copa Libertadores con Flamengo

Carrascal fue titular en la gran final de la Copa Libertadores.

El mediocampista colombiano Jorge Carrascal encontró el premio a su decisión de dejar Europa y regresar al fútbol Sudamericano al ganar este sábado 29 de noviembre la Copa Conmebol Libertadores con la camiseta de Flamengo.

Carrascal, que se había ido desde la temporada 2021 al fútbol de Rusia en donde jugó para CSKA de Moscú y Dinamo Moscú, fichó por el Flamengo para el segundo semestre de 2025 con el objetivo de asumir las rondas eliminatorias de la Copa Libertadores y además luchar por el título del Brasileiaro.

Después de jugar cinco partidos, en los que sumó 273 minutos y fue titular en tres ocasiones, el mediocampista de 27 años se afianzó en la estructura de juego del conjunto de Río de Janeiro y también se convirtió en hombre de confianza del entrenador Flilipe Luis.

En el partido por el título, Jorge Carrascal fue titular y sumó todos los minutos en cancha. El colombiano dio un pase clave, contó con una precisión del 81 % en los pases.

Carrascal solo pudo disparar en dos ocasiones al arco contrario y completó dos de tres regates intentados. 

En defensa, el colombiano interceptó un balón, recuperó cuatro balones y cometió tres faltas.

El portal especializado Sofa Score calificó a Jorge Carrascal con 6,8 puntos.

