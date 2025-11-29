Jorge Carrascal, la joya colombiana que ganó la Copa Libertadores con Flamengo

El mediocampista colombiano Jorge Carrascal encontró el premio a su decisión de dejar Europa y regresar al fútbol Sudamericano al ganar este sábado 29 de noviembre la Copa Conmebol Libertadores con la camiseta de Flamengo.

Carrascal, que se había ido desde la temporada 2021 al fútbol de Rusia en donde jugó para CSKA de Moscú y Dinamo Moscú, fichó por el Flamengo para el segundo semestre de 2025 con el objetivo de asumir las rondas eliminatorias de la Copa Libertadores y además luchar por el título del Brasileiaro.

Después de jugar cinco partidos, en los que sumó 273 minutos y fue titular en tres ocasiones, el mediocampista de 27 años se afianzó en la estructura de juego del conjunto de Río de Janeiro y también se convirtió en hombre de confianza del entrenador Flilipe Luis.