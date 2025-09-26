Actualizado:
Vie, 26/09/2025 - 06:44
Jorge Carrascal se hace cupo al Mundial: brilló en Copa Libertadores
Rafael Carrascal se despidió de la Copa Libertadores, pero hace méritos para ir al Mundial 2026 con Colombia.
Llegaron a su fin los cuartos de final de la Copa Libertadores y junto con ello se definieron los últimos cuatro equipos que continuarán con vida en la competencia buscando un cupo hacia la gran final del torneo. Flamengo fue uno de los clubes que se lograron quedar con el anhelado cupo tras eliminar a Estudiantes desde el punto penal.
La escuadra de Argentina se despidió de la competencia tras caer en condición de local con un marcador global de 2-2 y uno de 2-4 desde el punto penal. Uno de los principales protagonistas de este compromiso fue el mediocampista ofensivo de la Selección Colombia, Jorge Carrascal, quien ingresó desde el banquillo y le dio otro aire al equipo para obtener la clasificación,
Jorge Carrascal aporta a la clasificación de Flamengo en Libertadores
El enfrentamiento entre Estudiantes de La Plata y Flamengo, válido por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, dejó una atmósfera vibrante de tensión, emoción y dramatismo. En el estadio Jorge Luis Hirschi, el cuadro argentino buscó remontar el resultado adverso de la ida, mientras Flamengo defendía su ventaja con oficio y jerarquía.
La apertura del marcador se dio en el último suspiro del primer tiempo a través de Gastón Benedetti, que sorprendió con un zurdazo cuando el panorama parecía cerrarse para el conjunto local. Con ese tanto, el global quedaba empatado 2-2 y el partido se complicó para Filipe Luís, quien decidió darle ingreso a Jorge Carrascal, siendo esta una de las mejores decisiones, ya que le ayudaría a mantener la posesión de la pelota, aportar en ofensiva y en los penales.
El colombiano no arrancó como titular y recién ingresó en el minuto 77 en lugar de De Arrascaeta, aportando dinámica en el mediocampo. Su momento más importante llegó en la definición por penales, donde mostró personalidad y convirtió con seguridad su disparo, contribuyendo a la clasificación del conjunto brasileño y de paso ganándose una calificación de 7.0, superando incluso a los jugadores que iniciaron como titulares.
¿Cuándo serán las semifinales de Flamengo vs Racing en Copa Libertadores?
Las semifinales de la Copa Libertadores 2025 entre Flamengo y Racing se disputarán en el mes de octubre. El partido de ida está programado entre el 22 de octubre en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, mientras que la vuelta se jugará entre el 29 del mismo mes en Avellaneda, donde Racing definirá la serie ante su público.
Antena 2