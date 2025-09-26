Jorge Carrascal se hace cupo al Mundial: brilló en Copa Libertadores

Llegaron a su fin los cuartos de final de la Copa Libertadores y junto con ello se definieron los últimos cuatro equipos que continuarán con vida en la competencia buscando un cupo hacia la gran final del torneo. Flamengo fue uno de los clubes que se lograron quedar con el anhelado cupo tras eliminar a Estudiantes desde el punto penal.

La escuadra de Argentina se despidió de la competencia tras caer en condición de local con un marcador global de 2-2 y uno de 2-4 desde el punto penal. Uno de los principales protagonistas de este compromiso fue el mediocampista ofensivo de la Selección Colombia, Jorge Carrascal, quien ingresó desde el banquillo y le dio otro aire al equipo para obtener la clasificación,

Le puede interesar: Colombia define su calendario: cuatro partidos confirmados rumbo al Mundial 2026

Jorge Carrascal aporta a la clasificación de Flamengo en Libertadores

El enfrentamiento entre Estudiantes de La Plata y Flamengo, válido por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, dejó una atmósfera vibrante de tensión, emoción y dramatismo. En el estadio Jorge Luis Hirschi, el cuadro argentino buscó remontar el resultado adverso de la ida, mientras Flamengo defendía su ventaja con oficio y jerarquía.

La apertura del marcador se dio en el último suspiro del primer tiempo a través de Gastón Benedetti, que sorprendió con un zurdazo cuando el panorama parecía cerrarse para el conjunto local. Con ese tanto, el global quedaba empatado 2-2 y el partido se complicó para Filipe Luís, quien decidió darle ingreso a Jorge Carrascal, siendo esta una de las mejores decisiones, ya que le ayudaría a mantener la posesión de la pelota, aportar en ofensiva y en los penales.