Jugadora de Santa Fe batió récord que tenía Cata Usme en la Libertadores Femenina
El equipo 'cardenal' tuvo un gran debut tras golear 7-0 al conjunto de Always Ready.
La Copa Libertadores Femenina 2025 ha dado inicio, el torneo continental donde participan 16 equipos que se lleva a cabo en territorio argentino, tiene la presencia de dos clubes colombianos: Independiente Santa Fe y Deportivo Cali.
El equipo de las ‘Leonas’ debutaron de una manera sorprendente, pues vencieron con autoridad y por goleada 7-0 al conjunto boliviano de Always Ready, partido en el que se presentó un hecho histórico para una jugadora colombiana.
El récord que impuso jugadora de Santa Fe
En la goleada de Santa Fe, la delantera colombiana Karla Viancha aportó dos anotaciones, una de ellas fue la que abrió el marcador cuando apenas habían transcurrido 35 segundos de iniciado el compromiso.
La futbolista nacida en Bogotá hace apenas 19 años, superó a Catalina Usme y se convirtió en la jugadora que anotó el gol más rápido en la historia del club en el certamen continental, teniendo en cuenta que la capitana de la Selección Colombia Femenina había impuesto la marca con Santa Fe en la edición del 2017, marcando a los 61 segundos frente al Deportivo Ita de Bolivia.
¿Cuándo vuelve a jugar Santa Fe en la Libertadores Femenina 2025?
Karla Viancha, jugadora con proceso en selecciones inferiores del equipo femenino colombiano, volverá a la acción con Santa Fe el próximo domingo 5 de octubre, cuando enfrente a Independiente del Valle a partir de las 6 de la tarde, conjunto ecuatoriano que recordemos empató 1-1 con Corinthians en su estreno en el torneo.
El equipo dirigido por el técnico Omar Ramírez buscará en su próximo partido sacar un buen resultado, sabiendo que seguramente Corinthians y el equipo ecuatoriano vencerán a Always Ready, así que el debut ganador no les garantiza su boleto a los cuartos de final del torneo.
“Nos acercamos cada año al fútbol brasileño, ya con esa confianza de jugarles de tú a tú y más en una fase de grupos, muy optimistas y conscientes de lo que tenemos nosotros”, dijo Omar Ramírez tras la victoria ante Always Ready.
