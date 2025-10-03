Jugadora de Santa Fe batió récord que tenía Cata Usme en la Libertadores Femenina

¿Cuándo vuelve a jugar Santa Fe en la Libertadores Femenina 2025?

Karla Viancha, jugadora con proceso en selecciones inferiores del equipo femenino colombiano, volverá a la acción con Santa Fe el próximo domingo 5 de octubre, cuando enfrente a Independiente del Valle a partir de las 6 de la tarde, conjunto ecuatoriano que recordemos empató 1-1 con Corinthians en su estreno en el torneo.

El equipo dirigido por el técnico Omar Ramírez buscará en su próximo partido sacar un buen resultado, sabiendo que seguramente Corinthians y el equipo ecuatoriano vencerán a Always Ready, así que el debut ganador no les garantiza su boleto a los cuartos de final del torneo.

“Nos acercamos cada año al fútbol brasileño, ya con esa confianza de jugarles de tú a tú y más en una fase de grupos, muy optimistas y conscientes de lo que tenemos nosotros”, dijo Omar Ramírez tras la victoria ante Always Ready.