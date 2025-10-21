Jugadora del Cali hizo denuncia tras la final de Libertadores: "amenazas"

Pese a la destacada actuación del plantel, Ibargüen reveló que ha sido objeto de ataques en redes sociales y que incluso ha recibido mensajes amenazantes: “Hinchas que de pronto me decían que nunca me vaya del Cali, ahora quieren que me vaya. No falta el malintencionado, otros hinchas que me están tirando demasiado. He recibido amenazas, me han dicho que me lesione, todo eso, pero bueno, tengo que vivir un tiempo con eso y no estar atenta a las redes en este momento”.

Las declaraciones fueron entregadas en una entrevista concedida al medio Sportsfanco, donde la jugadora también explicó su decisión técnica durante el cobro desde el punto penal. “Como siempre, yo lo pateé a ese lado, fuerte. Metí el pie un poquito abajo, por eso se elevó y pegó en el palo. Iba con la convicción y la confianza de patear al mismo lado que pateé con Colo Colo, pero se elevó”.

Finalmente, Ibargüen expresó que, a pesar del resultado adverso, rescata el esfuerzo del grupo y confía en que el equipo tendrá nuevas oportunidades en el futuro: “Me quedo con todo lo bueno, hicimos una buena participación. No se nos dio, pero no es fácil jugar con Corinthians. Les jugamos, contra todos los equipos salimos con todo. Yo sé que el fútbol da revancha y nos las dará a nosotras”.