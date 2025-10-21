Actualizado:
Jugadora del Cali hizo denuncia tras la final de Libertadores: "amenazas"
Se dieron a conocer las declaraciones de esta jugadora.
Kelly Ibargüen, jugadora del Deportivo Cali Femenino, se refirió por primera vez a las consecuencias que enfrentó luego de la final de la Copa Libertadores, donde el equipo colombiano cayó ante Corinthians. La futbolista explicó que ha recibido mensajes con amenazas tras haber errado uno de los penales decisivos en la definición del título continental.
“Obviamente, tengo sentimientos encontrados, me siento muy mal, nadie quiere botar un penal. Sé que es duro, tengo que vivir el duelo, pero en este momento me siento muy mal, lo teníamos cerca y por un penal se nos escapó”, manifestó Ibargüen al recordar el desenlace del encuentro que se disputó en el estadio Florencio Sola, en Argentina.
El Deportivo Cali había alcanzado su primera final del torneo sudamericano tras superar a Colo Colo en la semifinal por la vía de los penales. En la definición por el título, el equipo vallecaucano cayó ante el conjunto brasileño y cerró una campaña que lo dejó entre los dos mejores clubes de la región.
Pese a la destacada actuación del plantel, Ibargüen reveló que ha sido objeto de ataques en redes sociales y que incluso ha recibido mensajes amenazantes: “Hinchas que de pronto me decían que nunca me vaya del Cali, ahora quieren que me vaya. No falta el malintencionado, otros hinchas que me están tirando demasiado. He recibido amenazas, me han dicho que me lesione, todo eso, pero bueno, tengo que vivir un tiempo con eso y no estar atenta a las redes en este momento”.
Las declaraciones fueron entregadas en una entrevista concedida al medio Sportsfanco, donde la jugadora también explicó su decisión técnica durante el cobro desde el punto penal. “Como siempre, yo lo pateé a ese lado, fuerte. Metí el pie un poquito abajo, por eso se elevó y pegó en el palo. Iba con la convicción y la confianza de patear al mismo lado que pateé con Colo Colo, pero se elevó”.
Finalmente, Ibargüen expresó que, a pesar del resultado adverso, rescata el esfuerzo del grupo y confía en que el equipo tendrá nuevas oportunidades en el futuro: “Me quedo con todo lo bueno, hicimos una buena participación. No se nos dio, pero no es fácil jugar con Corinthians. Les jugamos, contra todos los equipos salimos con todo. Yo sé que el fútbol da revancha y nos las dará a nosotras”.
